مصر | مصرع 3 وإصابة 12 آخرين في انقلاب "ميكروباص البدرشين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 3 وإصابة 12 آخرين في انقلاب "ميكروباص البدرشين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد المتوفين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمركز البدرشين إلى 3 أشخاص من بينهم سائق الميكروباص، وأصيب 12 آخرين في الحادث الذي وقع اليوم الأحد.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق أبو رجوان بمركز البدرشين بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين ومتوفيين إثر وقوع الحادث.

وانتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ، وتم رفع حطام الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.