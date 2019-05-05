مصر | ضبط شخص اشترك مع آخر في سرقة "توك توك" بالإكراه بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص اشترك مع آخر في سرقة "توك توك" بالإكراه بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر في سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها.

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة برئاسة المقدم حسام عبد العال أثناء المرور لتفقد الحالة بشارع ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص ، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" حال إستقلاله مركبة "توك توك"، وبها آثار دماء على المقعد الأمامى وبحوزته "هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "مطواة".

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وبمواجهته إعترف بسرقة الهاتف المحمول ومركبة "التوك توك "كرهاً عن قائدها بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وإحداث إصابته، وتمكنت قوات الأمن من الوصول إلى المجنى عليه وتبين حجزة بإحدى المستشفيات إثر إصابته بقطع بأوتار اليد اليمنى وجرح قطعى بالوجه وجروح قطعية غائرة بالساقين.

وبسؤاله تعرف على المتهم والمضبوطات، وقرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية إستوقفه المتهم وبصحبته آخر (جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) بدعوى توصيلهما لمنطقة بيجام بالقليويبة ، وعقب إستقلالهما صحبته تعديا عليه بسلاح أبيض " مطواة " المضبوطة بحوزة المتهم محدثان إصابته المشار إليها ، وإستوليا على المركبة وهاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العمل على ضبط المتهم الهارب.