شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه والكهرباء عن «الأباصيري» لإصلاح كسر بماسورة مياه ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، أنه تم قطع المياه وفصل التيار الكهربائي عن شارع الأباصيري بالمدينة «كإجراء احترازي» بسبب كسر في ماسورة مياه بالشارع. وأكدت الوحدة المحلية، في بيان، الأحد، أنه يجري تنفيذ أعمال الإصلاح منذ الساعة الـ 8 صباح اليوم وحتى الآن، وذلك في حضور رئيس المدينة اللواء محمد كمال بهلول ونوابه ومسؤولي شركة مياه الشرب والتنفيذيين المعنيين، وسيتم فتح المياه وعودة التيار الكهربائي بالمنطقة فور الانتهاء من إصلاح الكسر، وذلك احترازاً من حدوث ماس كهربائي، بسبب وجود أعمدة كهرباء بمكان الكسر.

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