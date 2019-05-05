شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً جلالته عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للمملكة الأردنية الشقيقة كل التوفيق والازدهار«.