شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ أمير الكويت هاتفيا بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مساء اليوم اتصالًا هاتفياً بالأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.

وأضاف راضي أن أمير دولة الكويت أعرب عن خالص شكره وامتنانه للرئيس، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.