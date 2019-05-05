شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والاسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس، في برقيته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بحلول الشهر الكريم، داعيا الله سبحانه تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك جاء نصها:

«الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إن شهر رمضان المعظم هو شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن، وهو فرصة عظيمة لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية وتعزيز التعاون والتضامن بيننا من أجل رفعة شأن أمتنا بين الأمم، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأدعو الله تعالى أن يعيد عليكم هذا الشهر المبارك بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والإزدهار.. كل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم».