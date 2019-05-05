انت الان تتابع البنك الدولي:إصلاحات مصر جذبت استثمارات القطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، سارعت فى جذب استثمارات القطاع الخاص، خاصة فى مجال الطاقة. وأضاف خلال تفقده -رفقة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم- مشروع الطاقة الشمسية الجديد بقرية بنبان غرب النيل بأسوان، أن محطة الطاقة الشمسية ستكون أكبر محطة في العالم فى مجال الطاقة الشمسية، والتى أسهمت حاليا فى جذب أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن زيارة مسئول البنك الدولى الأول مشروع الطاقة الشمسية غرب النيل بأسوان، يعكس محور العلاقة المتميزة لمصر مع البنك الدولى من شراكة إستراتيجية شاملة. وقالت إن مشروع الطاقة الشمسية يأتي مواكباً للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة لخلق بنية

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