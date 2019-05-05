البنك الدولي:إصلاحات مصر جذبت استثمارات القطاع الخاص

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قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، سارعت فى جذب استثمارات القطاع الخاص، خاصة فى مجال الطاقة. وأضاف خلال تفقده -رفقة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم- مشروع الطاقة الشمسية الجديد بقرية بنبان غرب النيل بأسوان، أن محطة الطاقة الشمسية ستكون أكبر محطة في العالم فى مجال الطاقة الشمسية، والتى أسهمت حاليا فى جذب أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن زيارة مسئول البنك الدولى الأول مشروع الطاقة الشمسية غرب النيل بأسوان، يعكس محور العلاقة المتميزة لمصر مع البنك الدولى من شراكة إستراتيجية شاملة. وقالت إن مشروع الطاقة الشمسية يأتي مواكباً للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة لخلق بنية
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن زيارة مسئول البنك الدولى الأول مشروع الطاقة الشمسية غرب النيل بأسوان، يعكس محور العلاقة المتميزة لمصر مع البنك الدولى من شراكة إستراتيجية شاملة.
وقالت إن مشروع الطاقة الشمسية يأتي مواكباً للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وكشفت أن مشروع الطاقة الشمسية وافق البنك الدولي في يوليو 2017 على إقامته، بحيث يكون أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم، بتمويل 653 مليون دولار، ضمن القيمة الإجمالية للمشروع والبالغة 2 مليار دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى 160 ميجاوات وبمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.
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