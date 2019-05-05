شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تشهد احتفالية ختام أنشطة المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت، الأحد، احتفالية ختام أنشطة المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر للعام الدراسى ٢٠١٨/٢٠١٩، باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة، تحت شعار «يا مدرستنا اليابانية»، بحضور نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع الوحدة اليابانية، وممثلين عن مشروع المدارس اليابانية (جايكا)، وطلاب وأولياء أمور المدرسة.

وقالت نيفين حمودة، في كلمتها، إن نظام التعليم اليابانى يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة للطفل، وتزويد التلاميذ بمجموعة من المهارات من خلال تقديم نظام تعليمى شامل يقوم على التطور والتعلم القائم على اللعب، موجهة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة ولأولياء الأمور والطلاب وشركاء المشروع على الجهد المبذول في إنجاح تجربة المدارس اليابانية ومواجهة التحديات التي تمر بها أي تجربة جديدة.

وأعربت عن سعادتها لما شاهدته من عروض متميزة للطلاب بما يظهر قدراتهم وإبداعاتهم واستفادتهم من النظام الجديد، مشيرة إلى أنه ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020 تدخل 5 مدارس جديدة منظومة المدارس «المصرية- اليابانية» لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة، منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019.

Advertisements

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريس منهج المستوى المتقدم في اللغة الإنجليزية «كونكت بلس» بداية من الفصل الدراسي الثاني هذا العام واعتمد أيضاً تدريس المناهج المصرية الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية بداية من العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي، لافتة أن التعليم سيختلف وأن أبناءنا الطلاب متميزون ويمتلكون قدرات هائلة.

وتضمن الحفل عددًا من العروض الفنية المسرحية لأطفال المدرسة لشرح مشروع تطوير التعليم في مصر وما تقدمه المدارس المصرية اليابانية، حيث جاء العرض الأول حول التعليم قبل مناهج 2.0 بعنوان «اسمعني»، وقدمه فصل ليدي بيرد، والعرض الثاني لشرح قرار تطوير التعليم في مصر بعنوان «أنت تقدر» من تقديم «مجلس فصل القادة»

وقدم مجموعة من الطلاب عرضاً عن بداية التغيير بعنوان «رحلة أول يوم دراسي بالمدارس المصرية اليابانية»، وطابور الصباح، وعرضا عسكريا لفصلي «المبتكرين والفراشات»، أما العرض الرابع فكان بعنوان «التعلم الهادئ» وقدمه فصل «المبدعين».

كما جاء العرض الخامس بعنوان «اجتماع الصباح»، وكان عنوان المشهد السادس «تعلم باللعب، ماذا تتمنى أن تصبح في المستقبل؟ وقدمه فصلا الفراشات والمبتكرين، وقدم فصل الفضاء المشهد السابع بعنوان «لغة عربية»، كما قدم فصل الأبطال المشهد الثامن وهو باقة بعنوان «فصول السنة الأربعة».

وجاء المشهد التاسع بعنوان «فترة النظافة» وقدمه فصل الشمس، والمشهد العاشر لغة إنجليزية بعنوان «the butcher» وقدمه فصلا النجوم والقمر، أما المشهد الحادي عشر فكان في الرياضيات بعنوان «أيام الأسبوع» وقدمه فصلا القمر والنجوم، واختتمت العروض بالمشهد الثاني عشر اجتماع المساء بعنوان «سفينة أحلامنا» وقدمه فصل العباقرة، كما قدم جميع تلاميذ المدرسة المصرية اليابانية شعار المدرسة «يا مدرستنا اليابانية».