شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين «العربية للنقل البحري» ومدينة الإنتاج الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الإعلامية والأكاديمية، وتبادل الخبرات التخصصية ذات الاهتمام المشترك.

وتنص الاتفاقية على إقامة دورات تدريبية مهنية بالمدينة لطلاب الأكاديمية في مجالات صناعة الإعلام- هندسة الإعلام- إدارة المؤسسات الإعلامية، وذلك في اطار خدمة المصالح المشتركة للطرفين .

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وبموجب الاتفاقية تلتزم الشركة بمنح المتدرب شهادة إتمام الدورة في نهاية المدة بعد تقديم مشروع تخرج عملي، بينما تلتزم الأكاديمية بالإعلان عن الدورات التدريبية لديها، وإخطار الشركة مسبقاً وقبل بدء التدريب بأسبوعين مع تقديم بيانات المتدربين الراغبين في الاشتراك .

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، إن الاتفاقية تستهدف تمكين الطلبة الشباب في المجالات الإعلامية المتنوعة، عبر تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتسهيل دخولهم إلى القطاع الإعلامي، والعمل فيه وقيادته في المستقبل.

ومن جانبه، أكد أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، أهمية هذا البرتوكول مع الأكاديمية العربية والتي تعد من أهم المؤسسات العلمية في المنطقة التي تقوم بدوراً كبيراً في تعزيز الإنتماء العربي بين الشباب في الدول العربية وتوطيد أواصر الإخوة بينهم.