شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: اليوم المتمم لشعبان.. وغدًا أول أيام شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطلعت دار الإفتاء المصرية، مساء الأحد، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1440 هجريا، هلال شهر رمضان لعام 1440 هجريًا، وذلك من خلال لجانها الشرعية العلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وأعلنت أن غدا الاثنين الموافق 6 مايو الجارى غرة شهر رمضان لعام 1440 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان مساء الأحد.

وقال الدكتور شوقى علام في بيانه خلال الاحتفال الذي نظمته دار الافتاء المصرية بهذه المناسبة، مساء الأحد: استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام 1440 هجرية بعد غروب شمس يوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام 1440 هجرية الموافق 5 مايو 2019 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

Advertisements

وأضاف مفتى الجمهورية: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجرية بِالعَيْن المجردةِ، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق 6 مايو الجارى هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجرية، وأن يوم الأحد 5 مايو هو المتمم لشهر شعبان لعام 1440 هجريًا.

وقال مفتى الجمهورية، أن مصر تلتزم في استطلاع أهلة الشهور الهجرية بمقررات مؤتمر جدة والتي أقرتها منظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات مجمع البحوث الإسلامية حول الضوابط المعتبرة في رؤية واستطلاع أهلة الشهور الهجرية.

واختتم مفتى الجمهورية: وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.