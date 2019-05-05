شكرا لقرائتكم خبر عن رابع شهر «زيرو جمارك»: الإفراج عن سيارات وقطع غيار بـ3.5 مليون جنيه خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة أشرف عبدالعزيز، مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أبريل الماضي، كـ«رايع شهر يزور جمارك» عن 7544 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2 مليار و119 مليونا و499 ألفا و6 جنيهات.

وبحسب بيان، الأحد، بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 181 مليونا و201 ألف و266 جنيها كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 385 مليونا و479 ألف و46 جنبها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 88 مليونا و461 ألفا و299 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 655 مليون و141 ألف و611 جنيها.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 798 مليون و527 ألف و570 جنيها .

وخلال شهر أبريل 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 916 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 724 مليونا و846 ألف و342 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 25 مليون و917 ألف و819 جنيها وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 105 مليونا و132 ألف و2 جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 131 مليون و49 ألف و824 جنيه .

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 55 مليونا و857 ألف و466 جنيها.

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في جانب آخر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 820 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر أبريل 2019 بقيمة بلغت 999 مليونا و238 ألفا و791 جنيها وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 25 مليونا و421 ألف و365 جنيها وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 78 مليونا و278 ألف و932 جنيها بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 103 مليون و700 ألف و297 جنيه .

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 24 مليونا و207 ألف و591 جنيها.

وخلال شهر أبريل 2019 أيضا تم تحصيل مبلغ 125 مليون و324 ألف و459 جنيها كرسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع غيار السيارات .

وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل لعام 2019 حوالى 3 مليار و843 مليون و534 ألف و139 جنيها .

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 232 مليون و540 ألف و450 جنيها ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 568 مليون و889 ألف و980 جنيها ورسم التنمية 88 مليونا و461 ألفا و299 جنيها والرسوم والغرامات الأخرى 125 مليون و324 ألف 459 جنيها.

ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أبريل 2019 حوالى مليار و15 مليون و216 ألف و188 جنيه .

كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر أبريل 2019 حوالى 878 مليونا 592 ألف و627 جنيها .