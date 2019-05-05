شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مركز حكومي لعلاج سرطان الأطفال في مصر بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الأحد، مستشفى برج العرب الجامعي، بعد تطويره وتشغيله بكامل طاقته، كأول مركز جامعي حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال في مصر.

ورافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح كل من الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل نبيل رئيس قطاع المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور عصام الكردي إن تشييد هذا المستشفى تم بناءا على اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة الإسكندرية والجانب الهولندي، موضحاً أن المستشفى أصبح عقب الافتتاح الرسمي له، جاهزا للعمل بطاقة ٨٠ سرير، وستة أسرة للعناية المركزة، وخمس غرف للعمليات المتخصصة، موزعين جميعاً على أربعة أدوار، وبتكلفة إجمالية بلغت ٢٥ مليون جنيه.

وأكد «الكردي» أن افتتاح المستشفى يأتي ضمن خطة الجامعة للتوسع في المناطق العمرانية الجديدة بالإسكندرية وخدمة أهالي برج العرب وتوفير كافة الخدمات العلاجية بالقرب منهم.

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وأضاف أنه يأمل أن يتم الانتهاء من إنشاء فرع الجامعة ببرج العرب ليتم افتتاحها في 2020.

فيما أشار الدكتور احمد عثمان عميد كلية الطب إلى أن المستشفى قدم خلال فترة التشغيل التجريبي له منذ شهر فبراير ٢٠١٨ الخدمة الطبية الكاملة لأكثر من ٤٥٠ طفل مصاب بالسرطان، موضحاً أن عدد حالات سرطان الأطفال في منطقة شمال غرب الدلتا يقدر بحوالي ١٥٠٠ طفل سنويًا.

وأضاف أن متوسط العمليات الجراحية، التي أجريت لعلاج الأورام خلال نفس الفترة بلغ ٦٠ عملية جراحية شهريا، وأشار إلى أن العيادات الخارجية قامت أيضاً خلال الفترة الماضية بمناظرة ما يزيد عن ٢٢ ألف حالة بها في التخصصات المختلفة.

وأشار الدكتور شادي فاضل الأستاذ المساعد بكلية الطب ومدير المستشفى، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تم رفعها من ٢٠ إلى ٨٠ سريرًا، كما تم تزويد غرف العمليات بالميكروسكوب الجراحى (Kinevo 900) والذي يعد الأفضل والأحدث من نوعه في مصر من حيث إجراء الجراحات الدقيقة للمخ والأعصاب.

وأوضح أن المعامل الأخرى بالمستشفى تم تجهيزها أيضا بأحدث الأجهزة المتخصصة من حيث سرعة ودقة الكشف عن البكتيريا وتحديد المضاد الحيوي المناسب، هذا بالإضافة إلى تطوير أقسام الأشعة بكافة أنواعها وتشغيل بنك الدم والصيدلية الإكلينيكية المجهزة بأجهزة خاصة لتحضير العلاج الكيميائي.