شكرا لقرائتكم خبر عن «وورلد ميديا» وكيلا إعلانيًا حصريًا لقنوات «المتحدة للخدمات الإعلامية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة «وورلد ميديا»، برئاسة عمرو الفقى، أنها في إطار تطور أعمال الشركة فقد أصبحت وكيلا إعلانيًا حصريًا للقنوات المصرية التي تمتلكها وتشارك فيها مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي يرأس مجلس إدارتها تامر مرسي.
وأوضح بيان الأحد، أنه في ذلك الإطار بدأت «وورلد ميديا» في تطوير خطط العمل ليتناسب مع حصولها على مجموعة القنوات الرائدة، وهي «شبكة قنوات أون» و«شبكة قنوات CBC» و«شبكة قنوات الحياة» و«شبكة قنوات DMC» وكذلك «راديو أون سبورت إف إم».
وبدأت «وورلد ميديا» في تنظيم كوادرها البشرية لتتمكن من تلبية طلبات العملاء على المحتوى المتنوع والمميز في مجموعة القنوات.
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