شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ المصريين بشهر رمضان: «كل سنة وحضراتكم بخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قائلا: «كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم». ووجّه وزير التربية والتعليم، الأحد، التهنئة إلى "أسرة التربية والتعليم الرائعة من معلمين وإداريين وأولياء الأمور الذين يبذلون جهدًا كبيرًا لمساعدة أبنائنا الطلاب على التأقلم مع التطوير الذي سوف يسهم في إعداد أجيال مصرية تبني مصر المستقبل وتعلو بها بين الأمم».

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