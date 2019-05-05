شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بتكليف يحيى حسن فايد، للقيام بتسيير أعمال رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة. كما أصدر المحافظ قراراً بتكليف طارق عبدالسلام عبدالشافي، للعمل مشرفًا على المشروعات القومية بالمحافظة.

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