شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفتتح أعمال تطوير «ميدان المحطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، الأحد، أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بني سويف، والذي تضمن تنفيذ أعمال مرورية ورصف وتجميل التي أظهرت الميدان في ثوب حضاري رائع، وأضفت أيضًا للمنطقة سيولة مرورية ويسر في حركة سير المشاة.

وشملت أعمال تطوير الميدان وضع تمثال لعلم من أعلام بني سويف، وهو الإمام البوصيري صاحب قصيدة «البردة الشهيرة» في إطار خطة المحافظة التنموية الشاملة، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية.

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وأشار محافظ بني سويف إلى تكليفات الحكومة الخاصة بالارتقاء بمستوى القطاعات الحيوية، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المباني والميادين والشوارع، حيث أكد على أن تطوير ميدان المحطة كان من أولوياته، نظرًا للقيمة المكانية له وأنه من الميادين الحيوية التي يتقاطع فيها العديد من الشوارع الكبرى والتجارية بالمدينة، وأن الميدان يقع في مقابل مرفق حيوي هام، وهو محطة السكة الحديد، حيث يتوافد على الميدان المواطنون من المحافظة وخارجها، فضلًا عن السيارات بمختلف أنواعها، وذلك كله أكد على ضرورة التطوير وأهميته.

وأضاف المحافظ إلى أن هذا المشروع يأتي أيضا ضمن دعم شبكة الطرق الداخلية وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية، حيث شمل تطوير ميدان المحطة إعادة تخطيطه لخلق محاور مرورية جديدة، وفتح الحارات التي تم إغلاقها بمحيط الميدان خلال السنوات الماضية، والتي سببت إعاقة في الحركة المرورية، وعمل ساحة انتظار للسيارات (باركينج)، والتي تعد تيسيرا على المسافرين وموردا ماليا للوحدة المحلية.

وتواجد جمع كبير من المواطنين أثناء مراسم الافتتاح، حيث أعربوا عن تقديرهم لهذه الجهود الملموسة على أرض الواقع للمحافظ المستشار هاني عبدالجابر، وأن الميدان لأول مرة أصبح أكثر سيولة مرورية، وسيساهم التطوير في منع التكدس المروري بالمنطقة خاصة في أوقات الذروة والمواسم خاصة وأن الميدان يطل ويتقاطع مع شارع الرياضي التجاري ويتصل بشوارع فرعية بميدان الشهداء ويمتد منه الشوارع الفرعية حتى ميدان وموقف محي الدين ومنطقة حوض الدلالة فضلا عن مزلقانات السكة الحديد، ويقع الميدان في مقابل محطة السكة الحديد.

من جانبه، أوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل إلى أن أعمال تطوير ميدان المحطة تضمنت فتح الحارة المرورية المواجهة لمحطة السكة الحديد، والتي تم غلقها منذ عام 2011«، الأمر الذي أسهم في سهولة الحركة المرورية ووصول المسافرين والمترددين إلى باب المحطة بكل يسر، وعمل»باركينج«لانتظار السيارات محدد بدخول وخروج، وإعادة رصف الميدان بالكامل وتخطيطه مرورياً، وتركيب أعمدة إنارة وإنارات ديكورية ونجيل صناعي وعمل تمثال بوسط الميدان للإمام البوصيري» أحد أعلام ورموز المحافظة«وعمل بردورات ودهان واجهات العمارات المطلة على الميدان الذي يقع في منطقة تجارية وحيوية متميزة وسط مدينة بني سويف العاصمة ويمثل ربط محوري لشوارع الرئيسية بها.