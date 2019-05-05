شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على 21 قانون حول «الحساب الختامي للموازنة» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على 21 قانون خاص بالحساب الختامي لموازنة عدة هيئات.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها 16 مكرر (س)، قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عددًا من الهيئات عن السنة المالية 2017/2018.

وشمل العدد، قانون رقم 51 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 52 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2017/2018.

قانون 53 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 54 لسنة 2019، ، بربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 55 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 56 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة للتأمين الصحي للسنة المالية 2017/2018.

وفي العدد 16 مكرر (ع):

جاء قانون رقم 57 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 58 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة المعهد القومي للإدارة للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 59 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للسنة المالية 2017/2018.

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قانون رقم 60 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 61 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 62 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2017/2018.

وفي العدد 16 مكرر (ن):

قانون رقم 41 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط، للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 42 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 43 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد، للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 44 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 45 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 46 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 47 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 48 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض، للسنة المالية 2017/2018.

قانون رقم 50 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للسنة المالية 2017/2018.