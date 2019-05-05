شكرا لقرائتكم خبر عن نائبًا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد رؤية هلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاحتفال الذي تقيمه دار الافتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم بعد صلاة المغرب. ويقام الاحتفال بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر ويحضره لفيف من رجال الدولة وسفراء الدول العربية والإسلامية.

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