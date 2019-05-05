وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك بمستشفى المعادي "شائعات"

أثارت "شائعات" عن وفاة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن نقل الإعلامي المصري، أحمد موسى نبأ غير متأكد من صحته مفاده وفاة الرئيس الأسبق مبارك في مستشفى المعادي العسكري.

موقع التلفزيون المصري الرسمي نقل على لسان المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن مبارك نفيه لما تردد عن الوفاة داخل مستشفى المعادي العسكري، مشيرا إلى أن كل ما أثير هو شائعة مغرضة هدفها إثارة البلبلة بعد حصوله على حكم البراءة.

وأكد عبد الرازق في تصريحات خاصة لصدى البلد، نقلها التلفزيون المصري أنه أجرى اتصالا بالمستشفى وتبين أن الرئيس الأسبق بصحة جيدة داخل غرفته.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قالت فيه حملة "أنا اسف يا ريس،" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "ننفي نحن إدارة آسف يا ريس خبر وفاة الرئيس مبارك ونؤكد انه تعرض لأزمة صحية مفاجئة ولكنه بخير."

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