المحافظون يهنئون الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

بعث عدد من المحافظين برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ففي المنيا، بعث المحافظ قاسم حسين برقية تهنئة للرئيس السيسي، قال فيها "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي محافظة المنيا أن أبعث لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق باليمن والخير والبركات، راجيا الله عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد على طريق الخير خطاكم".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسادة الوزراء والمحافظين.

كما بعث محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر، برقية مماثلة جاء فيها "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً المولى عز وجل، أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وناصراً للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".

Advertisements

وفي الشرقية، هنأ المحافظ الدكتور ممدوح غراب، الرئيس السيسي، بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا "يسعدني ويشرفني وأنه لمن دواعي سروري أن أرفع لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية أسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى الأمة العربية والإسلامية، وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مرموقاً لاستكمال مسيرة النهضة، وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة".

كما بعث الدكتور ممدوح غراب برقية تهنئة للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك برقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وفي السياق نفسه، بعث رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم الأحد، إن البرقية جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى التي تؤكد قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري، وتزيد الثقة في أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تنمية سيناء الحبيبة، بما يعود بالخير على مصرنا العزيزة، داعين المولى عز وجل أن يديم على مصر استقرارها وتنميتها وسلامها ووحدة شعبها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.