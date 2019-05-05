شيخ الأزهر يهنئ السيسي والمصريين ومسلمي العالم بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد شيخ الأزهر - في بيان اليوم الأحد- ضرورة استثمار شهر رمضان، في العبادة والطاعة والتقرب إلى المولى عز وجل بالأعمال الصالحة، والبذل والعطاء، فهو منحة ربانية لتهذيب النفس، وفرصة عظيمة للتقوى والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.
وأعرب الأمام الأكبر،عن أمله في أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.
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