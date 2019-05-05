"أولو الأرحام" تختتم رسائلها بالترابط الأسري ودوره في معالجة الانحراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اختتم المركزُ الإعلامي للأزهر الشريف، اليومَ الأحد ، رسائلِ حملة "أولو الأرحام" التي استهدفت التوعية بخطورة العنف الأسري، ومعالجة أهم أسبابه، وكيفية نشر قيم الود والمحبة بين أفراد الأسرة.

وتناولت الرسالةُ الأخيرة للحملة العنفَ الأسري المرتبط بـ "وجود شخص منحرف بين أفراد الأسرة" سواء كان انحرافا سلوكيا أو فكريا، أو كان مدمنا أو مريضا نفسيا، وأثر ذلك على زيادة معدلات العنف داخل الأسرة.

وأوضحت أن الأسرة المترابطة تشكل "صمام أمان" لأفرادها ضد الانحراف بكل أشكاله، كما أوضحت الرسالة التعامل الأمثل مع الشخص المنحرف.