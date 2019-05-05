محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
اختتم المركزُ الإعلامي للأزهر الشريف، اليومَ الأحد ، رسائلِ حملة "أولو الأرحام" التي استهدفت التوعية بخطورة العنف الأسري، ومعالجة أهم أسبابه، وكيفية نشر قيم الود والمحبة بين أفراد الأسرة.
وتناولت الرسالةُ الأخيرة للحملة العنفَ الأسري المرتبط بـ "وجود شخص منحرف بين أفراد الأسرة" سواء كان انحرافا سلوكيا أو فكريا، أو كان مدمنا أو مريضا نفسيا، وأثر ذلك على زيادة معدلات العنف داخل الأسرة.
وأوضحت أن الأسرة المترابطة تشكل "صمام أمان" لأفرادها ضد الانحراف بكل أشكاله، كما أوضحت الرسالة التعامل الأمثل مع الشخص المنحرف.
كانت هذه تفاصيل خبر "أولو الأرحام" تختتم رسائلها بالترابط الأسري ودوره في معالجة الانحراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.