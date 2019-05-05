أمين "البحوث الإسلامية": ثقة الناس بالأزهر تفرض علينا مسئولية إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الأحد، الأمناء المساعدين بالمجمع ومديري العموم بحضور وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسن القصبي مساعد الأمين للشئون العلمية والبحوث، والدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين لشئون الواعظات، والدكتور محمد عيسى رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الوعاظ والأئمة.

وبحث عياد خلال أول يوم عمل له بالمجمع، بعد تكليفه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الثلاثاء الماضي، خطة العمل خلال المرحلة المقبلة التي تنفذ ضمن استراتيجية الأزهر الشريف، مؤكدا خلال لقائه بمديري العموم أننا في مرحلة مهمة تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، فنحن نتعامل مع فئات متنوعة من المجتمع في حاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية.

وتفقد بعض الإدارات والتقى الباحثين بالمجمع، مشيرًا إلى أن العمل البحثي مهمة عظيمة تحتاج من الباحث إلى أن يكون على معرفة ودراية تامة بالبحث العلمي ومناهجه وكيفية الاستفادة منه على أرض الواقع، من خلال مناقشة القضايا المعاصرة التي تشغل بال الناس وتلبي احتياجاتهم المعرفية، سواء على مستوى القضايا الفكرية أم القضايا المجتمعية والأسرية.