30 يوليو.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، اليوم، الأحد، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسى ، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى، للحكم بجلسة 30 يوليو المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 46519 / 46515 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وطالب مقميم الدعوى من هيئة المحكمة بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسى ، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى.