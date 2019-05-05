30 يوليو.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، اليوم، الأحد، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسى ، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى، للحكم بجلسة 30 يوليو المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 46519 / 46515 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وطالب مقميم الدعوى من هيئة المحكمة بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسى ، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى.
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