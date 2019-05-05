انتحار أم فرار من الاغتصاب؟.. لغز سقوط فتاة من التاسع بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يعكف ضباط فرقة الهرم على فحص واقعة سقوط فتاة من شرفة شقة صديقتها، أمس السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بمنطقة فيصل، وأنها فارقت الحياة فور ارتطامها بالأرض.

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انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، واستمعوا لأقوال شهود العيان الذين أكدوا سماعهم صوت ارتطام جسم قوي بالأرض، ولدى توجههم لاكتشاف مصدره عثروا على جثة فتاة لم تكمل عقدها الثاني بعد بملابسها الداخلية.

التحريات الأولية أكدت أن الفتاة "18 سنة" كانت تقيم رفقة صديقتها وزوجها بعد هروبها من منزل أسرتها، ورجح الأهالي انتحارها هربا من ملاحقة زوج صديقتها التي نفت الأمر جملة وتفصيلا مشيرة إلى أنها اختل توازنها وسقطت.

وتبين هروب زوج الصديقة، فتم التحفظ على زوجته، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.