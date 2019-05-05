بالفيديو.. السجون تفرج عن 89 من الغارمين بمناسة شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: أفرجت وزارة الداخلية عن 89 من نزلاء السجون من الغارمين والغارمات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين أو غارمات" بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين والغارمات المودعين بالسجون بإعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم وإحتوائهم وتأهيلهم.. فقد قامت وزارة الداخلية بالإفراج عن عدد (89) غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم ، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.

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