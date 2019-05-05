مصدر: تحديد هوية المتهمين الخمسة بسرقة 12 مليونا بالشيخ زايد.. ومأموريات لضبطهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة إن إدارة البحث الجنائي نجحت في تحديد هوية المتهمين الخمسة في واقعة سرقة سيارة نقل أموال بداخلها 12 مليون جنيه بمدينة الشيخ زايد.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن فريق البحث ألقى القبض على عدد من المشتبه بهم، ثُبت عدم تورطهم في الواقعة إلا أنه ساهموا في كشف هوية منفذي الحادث.

أوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أنه تم إيفاد مأموريات لضبط المتهمين وإعادة المبلغ المستولى عليه قبل إنفاقه على احتياجاتتهم الشخصية، مختتما حديثه "سيتم ضبطهم خلال الساعات القادمة".

تفاصيل الواقعة قيد التحقيق، تعود إلى تلقي العميد محمد رسلان مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغا من مسؤولي شركة لنقل الأموال بسرقة سيارة تابعة للشركة بداخلها حقائب مبالغ مالية؛ نحو 12 مليون جنيه قبل إيداعها بماكينات الصرافة.

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شكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر؛ للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

فور وصوله مكان البلاغ عمد العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لتكشف عن مفاجآت عدة أولها أن سائق السيارة استغل ترجل مرافقيه استعدادا لبدء نقل حقاب الأموال لماكينة صرافة وفر هاربا بينما تتبعته سيارة أخرى يستقلها 4 أشخاص.

على بعد أمتار من ماكينة الصرافة توقفت سيارة نقل الأموال، وترجل مستقلو السيارة الأخرى الأربعة إذ بدأوا في نقل حقائب الأموال، وغادرت السيارتان بعدها في طريقين مختلفين.

ويعكف الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد على تتبع خط سير هروب السائق لضبطه وإعادة المبلغ المستولى عليه قبل إنفاقه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.