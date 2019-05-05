مصر | تأجيل نظر دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لجلسة 26 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لجلسة 26 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بتأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادى الأهلي، لجلسة 26 مايو الجارى.

وحملت الدعوى رقم 11421 لسنة 72 قضائية، حيث كان في مضمونها إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد فى الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم فى الجمعيات العمومية للنادي.

كانت انتخابات النادى الأهلي أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.