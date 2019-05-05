مصر | "ملابس داخلية" و"محاولة اغتصاب".. كواليس قفز فتاة من الدور الـ9 بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملابس داخلية" و"محاولة اغتصاب".. كواليس قفز فتاة من الدور الـ9 بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودهم لكشف ملابسات واقعة سقوط فتاة من شرفة شقة صديقتها من الدور التاسع، بمنطقة فيصل دائرة قسم شرطة الهرم.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بمنطقة فيصل، ووفاتها فور سقوطها أرضا.

وانتقلت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة الفتاة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها، واستمعوا لأقوال شهود العيان الذين أكدوا سماعهم صوت ارتطام جسم قوي بالأرض، ولدى توجههم لاكتشاف مصدره عثروا على جثة فتاة في بداية العقد الثاني من عمرها بملابسها الداخلية.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الفتاة البالغة من العمر 18 سنة كانت تقيم لدي صديقتها وزوجها بعد هروبها من منزل أسرتها، ورجحت التحريات انتحارها هربا من ملاحقة زوج صديقتها لها لمحاولته التعدي عليها جنسيًا، لهروبه عقب الواقعة، وبسؤال صديقتها نفت ذلك مشيرة إلى أنها اختل توازنها وسقطت، أرضا ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

وتحفظت القوات على زوجته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.