مصر | القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية في الوايلي، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمه، قد تلقى إخطاراً من اللواء أشرف الجندى مدير المباحث الجنائية، يفيد إلقاء القبض على "ت. س. خ"، و"م. ك"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم البساتين، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية فى شوارع دائرة الوايلي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين.