مصر | إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 14 شخصا في سيارة انقلاب ميكروباص بمركز البدرشين، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق أبو رجوان بوقوع حادث مروريانتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي ذات السياق فقد شنت اﻹدارة العامة للمرور بالجيزة، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أي كثافات مرورية.