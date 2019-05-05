مصر | "المرور" تضبط 25 سائقا يقودون تحت تأثير المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور" تضبط 25 سائقا يقودون تحت تأثير المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من الحملات المرورية المفاجئة على الطرق السريعة، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، وذلك للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث، وتم إجراء تحليل طبي لـ 195 سائقًا، وثبت تعاطي 25 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وفي ذات السياق فقد كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.