أخبار مصر | القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1440.

وجاءت نص البرقية كالتالي: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعياً الله أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء ، وأن يجعله شهر خير وبركة على الوطن المفدى وشعب مصر العظيم، فى ظل حياة آمنة مستقرة.

كما يسعدنى أن أنقل إلى سيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر المبارك ، وتأكيدهم الوقوف خلف قيادتكم لمسيرة الوطن ، حماة لمصر وشعبها ، أمناء على المسئولية وأوفياء للمهام التى يحملون أمانتها مستلهمين القيم الذاتية والمبادئ السامية لهذا الشهر الكريم فى الصبر وتحمل المشاق والتضحية فى سبيل المبدأ والعقيدة بكل الصدق والإخلاص وإنكار الذات .

رعاكم الله ووفقكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وأنتم بخير".

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كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1440.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة .