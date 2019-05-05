أخبار مصر | خلال رمضان.. البحوث الإسلامية: لقاءات توعوية يومية في 66 قطاعًا بالأمن المركزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال رمضان.. البحوث الإسلامية: لقاءات توعوية يومية في 66 قطاعًا بالأمن المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن برنامج التوعية في شهر رمضان سوف يستهدف قطاعات وشرائح متنوعة من المواطنين منها: أفراد وجنود الأمن المركزي في قطاعات وزارة الداخلية من خلال تنظيم مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية بتلك القطاعات، وذلك في إطار خطة الأزهر الشاملة في مجال التوعية والتواجد المستمر بين الناس، طبقًا لتوجيهات الإمام الأكبر أأحمد الطيب – شيخ الأزهر.

وقال المجمع إنه من المقرر أن ينتشر وعاظ الأزهر الشريف خلال أيام شهر رمضان لعقد لقاءات توعوية في نحو 66 قطاعًا من قطاعات الأمن المركزي في مختلف محافظات الجمهورية للتواصل مع هذه الشريحة المهمة التي تقوم على جانب تأمين المواطنين، حيث يركز الوعاظ في هذه اللقاءات على بيان أهمية العمل الذي يقومون به وفضل الجندية وأجر الإخلاص في العمل عند الله. وتأتي اللقاءات في إطار التعاون المشترك والمستمر بين الأزهر الشريف ممثلًا في مجمع البحوث الإسلامية وبين وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها في التوعية المستمرة للجنود والضباط؛ لأجل نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لها الجماعات المتطرفة.

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كما أن اللقاءات التي سيتم تنفيذها خلال أيام هذا الشهر الكريم تركز أيضا على كل ما يتعلق بالتضحية والفداء، لأجل تراب هذا الوطن الغالي، كما تركز على قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك، بالإضافة إلى قيم الوفاء والإيثار، وحب الناس، كما تشمل العديد من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها جنود الأمن المركزي مثل: الحفاظ على الوطن ومقدراته، وفضل التضحية في سبيله، وشرف الجندية وأهميتها.

وأكد المجمع أن اللقاءات لا تقتصر على جنود الأمن المركزي فقط، وإنما تأتي بجانب الندوات التثقيفية والتوعوية التي سيتم عقدها –أيضًا- لنزلاء السجون في 19 قطاعًا على مستوى الجمهورية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع خلال الشهر الكريم.

وتستهدف تلك الندوات تحقيق الاستفادة التامة من الصيام في إحياء القيم الأخلاقية المهجورة في حياة الناس، وعلى بيان المعاني الإنسانية للإسلام، بالإضافة إلى جوانب مهمة في حياتهم كتعزيز الثقة بالنفس وتنمية الذات والإحساس بالمسئولية إلى غير ذلك من القدرات النفسية التي تجعلهم أكثر قدرة على المواجهة والحفاظ على أنفسهم.