أخبار مصر | الرئيس يفتتح عددا من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس يفتتح عددا من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، عددا من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعلية وتضمنت أنفاق " تحيا مصر" بشمال الإسماعلية أسفل قناة السويس

وطريق " تحيا مصر " بطول 4.5 كيلومتر وكوبرى تقاطع طريق " تحيا مصر " مع طريق الإسماعلية بورسعيد، وطريق الجيش غرب بحيرة التمساح بطول 2.4 كم وأربعه كبارى دوران للخلف بمدينه الإسماعلية وكبارى مزلقان نفيشه أعلى السكك الحديديه وسوق تجارى ومحلات ببحيرة التمساح وسوق السمك الجديد بطريق البلاجات بالإسماعلية إضافة إلى مدينة الاسماعلية الجديدة شرق القناه ومحطه ترشيح المياه طاقه 70 الف م3 / يوم بمدينة الإسماعلية الجديدة ونادى الإسماعيلى الجديد بأرض النخيل والمرحلة الأولى من تطوير طريق الإسماعلية / العوجه و2كوبرى عائم على قناه السويس ونادى الواحه 6 أغسطس للعاملين بهيئه قناه السويس ، والتي تأتي فى إطار خطط الدولة للتنمية ودعم المقومات الحضارية وإقامة شرايين مرورية جديدة تعزز فرص الإستثمار والتنمية وتخفف العبء عن كاهل المواطنين .

بدأت المراسم بوصول السيد الرئيس إلى منطقة الإحتفال على أرض سيناء بنادى الفيروز بمدينة الإسماعلية الجديدة على الضفه الشرقيه لقناه السويس حيث شاهد الرئيس فيلما تسجيلياً بعنوان " العبور الى المستقبل ".

وتناول المشروعات القوميه الكبرى التى تنفذها الدولة على أرض سيناء الحبيبه لتنمية هذه البقعة الغالية منها طرقٍ وجسور ، وكباري ثابتة وعائمة ، وأنفاقٍ ومشروعاتِ استزراعٍ سمكي كُبرى على مساحة آلاف الأفدنة ، وتطهيرٍ للبحيرات بكراكاتٍ عملاقة ، وتوفيرِ مُناخ آمن للصيادين ، مع شقٍ للطرقِ وسط الصحاري والجبال ، ومعالجةٍ التربة الطينية لتكون أرضا راسخة للمشاريع والاستثمارات الكبرى بمنطقه شرق بورسعيد ، حيث وضعت الدولة خطة شاملة لبعث حياة جديدة في سيناء ومدن القناة بإجمالي تكلفة قدرها 206 مليار جنية ، كان لقطاع الإسماعيلية ووسط سيناء مشروعات متنوعة بتكلفة إستثمارية تتجاوز (126) مليار جنيه حيث تم إنشاء المصانع الكبرى التي توفر فرص العمل والخامات اللازمة للبناء والتعمير مثل مصنع العريش للأسمنت بطاقة إنتاجية قدرها سبعة ملايين طن سنويا ومصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة بطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين متر مربع سنويا ومطار البردويل الدولي الذي يعمل على زيادة فرص الاستثمار والتجارة في سيناء وتيسير إنتقال المواطنين ودعم أوجه التنمية ، كما تمت زراعة 1640 فدانا شرق مدينة الإسماعيلية الجديدة بأشجار المانجو المتنوعه وانشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة كامله المرافق الخدمات.

وتطوير شبكاتِ طرقٍ ومواصلاتٍ عملاقة تمثلت فى تطوير وتوسعة طريق الإسماعيلية العوجة وتطوير طريق بئر العبد ثماده بطول 154 كم ليصبح بعرض 49 م اتجاهين و تطوير طريق شرق بورسعيد / شرم الشيخ بطول 494 كم ليصبح بعرض 25 م اتجاهين كما إستعرض الفيلم اراء المواطنين والعاملين فى المشروعات الجديدة التى تم افتتاحها ودورها فى خدمة مشروعات التنمية بمنطقه قناه السويس وشمال ووسط سيناء.

كلمة رئيس مجلس الوزراء

وأكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الافتتاحات الجديدة تؤكد اصرار الدوله على النهوض بالوطن لتحقيق التنمية من خلال رؤية شاملة للدولة تتضمن محاربة الإرهاب جنباً غلى جنب مع المضى قدماً فى تنفيذ المشروعات العملاقة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية الدولة الشاملة للتنمية .

وأشار إلى تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة تخطت 360 مليار جنية فى خمس محافظات فى سيناء والقناة بالإضافة لتنفيذ عدة مشروعات أخرى بإجمالي تكلفة 137 مليار جنية ليصل إجمالى المشروعات المنفذة والمخطط تنفذها ألف مشروع بتكلفة تصل 800 مليار، موضحا أن إجمالى الإستثمارات فى إقليم القناة وسيناء يبلغ 20 % من إجمالى إستثمارات الدولة بما يؤكد رغبة الدولة لدفع التنمية فى هذا الإقليم خلال المرحلة القادمة، وتتنوع المشروعات لتشمل مشروعات الإسكان الإجتماعى وتطوير العشوائيات من خلال تنفيذ 52 مشروع بقيمة مالية 54 مليار جنية لتطويرها ولإعلان إقليم القناة وسيناء خالى من العشوائيات والمناطق غير الأمنة كذلك مشروعات معالجة المياة والصرف الصحى وتحلية مياة البحر بإجمالى 118 مشروع بتكلفة 38 مليار لأستصلاح العديد من الأفدنة الزراعية .

واستعرض المشروعات التى تنفذها الحكومة بإقليم القناة وسيناء والتى من أهمها مشروعات التأمين الصحى والتعليم قبل الجامعى، كذلك إنشاء العديد من الجامعات العالمية والتى من أهمها جامعة الملك سليمان، وجامعة الجلالة والبترول ومشروعات الطاقة المتجددة والإستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد، وإنشاء مطار البردويل ، وكذلك المجمعات الصناعية العملاقة بوسط وشمال سيناء فى العديد من المجالات

وزارة الشباب والرياضة

واستعرض وزير الشباب والرياضة فى مختلف المشروعات الرياضية بما يساهم فى تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن مشيراً إلى جهود المبذولة والإستعدادات التى تجرى على قدم وساق للانتهاء من تجهيز الملاعب والاستادات التى ستسضيف بطوله كاس الامم الافريقيه عام 2019 بالشكل الذى يليق بمصر صاحبة الحضارة والتاريخ المجيد، وأنه جارى الإنتهاء من تطوير الإستادات المختلفة فى مدة زمنة لا تتعدى الثلاثة أشهر فى تحدى كبير تعاونت فى تنفيذه الوزارات المختلفة .

كما استعرض جهود انشاء نادى الإسماعيلى الاجتماعي الجديد بأرض النخيل ، الذي أقيم على مساحة إجمالية قدرها ثلاثون فدانا لخدمة أهالي الإسماعيلية ،ويضم النادي ملاعب لمختلف الألعاب وحمامات سباحة وقاعات متنوعة ومولات تجارية مشيراً إلى إستعدادات مصر لإستضافة بطولة كأس العالم للدراجات 2020 وكأس العالم لكرة اليد 2021 .

وافتتح الرئيس عبر الفيديوكونفرانس نادى الإسماعيلى الجديد بارض النخيل .

الهيئه الهندسية للقوات المسلحة إنجازات مستمرة

وقام اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحة بعرض جهود الهيئه الهندسية فى انجاز العديد من المشروعات التى تضمنت إنشاء مدينة الإسماعلية الجديدة على مساحه 2828 فدان بإجمالى 52 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات حيث تشمل خمسة أحياء سكنية وحى متميز لتناسب جميع فئات المجتمع ومن المخطط أن تستوعب المدينه حوالى 250 ألف نسمه بكثافه مبدأية 11.7 % وبنسبة بنائية 20% معلنا افتتاح المرحلة الأولى والثانية بإجمالى 32 ألف وحدة وجارى العمل بالمرحلة الثالثة بإجمالى 20 ألف وحدة وبالإضافة إنشاء ثلاث نوادى رياضية.

Advertisements

ولتأمين الإمداد مدينة الإسماعلية الجديدة بالمياة تم إنشاء محطه ترشيح المياه بطاقه 70 ألف م3/ يوم وقابله للتوسع حتى 140م3/يوم ، وتشمل على أحواض للتجفيف ومبنى لضخ المياه المنتجة وخزان مياه سعه 10 الاف م3 ومرشحات ومبنى للمولدات والمحولات وغرف توزيع ومبنى إدارى إضافه للمخازن والورش .

ولربط سيناء بباقى أنحاء الجمهورية وتسهيل حركه التجارة والانتقال من وإلى سيناء وتقليل زمن عبور قناه السويس تم التخطيط لإنشاء خمس أنفاق بكل من شمال الإسماعلية وجنوب بورسعيد والسويس مشيراً إلى أنه سيتم اليوم افتتاح انفاق "تحيا مصر " شمال الإسماعلية التى تم إختيار موقعها بمنطقه شمال الإسماعلية وتطوير طريق القاهرة الإسماعلية الصحراوى إلى طريق الإسماعلية العوجة شرقاً وصولاً الى منفذ العوجه البرى.

ويبلغ طول النفق الواحد 5820 متر منها 4830 متر بإستخدام ماكينات الحفر و990 متر بالحفر المكشوف كما روعى تنفيذ كافه متطلبات الأمن والسلامة طبقا للمواصفات العالميه لتشمل شبكات إنذار وحريق ومخارج هروب وطوارئ ومراقبه بالكاميرات وتليفونات طوارئ ولإحكام السيطرة الأمنية على مداخل ومخارج شرق وغرب الأنفاق فقد تم انشاء 2 منطقه أمنية تشتمل على منشأت امنية وبوبات " xray " لتفتيش العربات النقل والأتوبيس والملاكى بالإضافه إلى أسوار وأبراج حراسة .

ولتيسير الحركة من وإلى الانفاق فقد تم إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق والكبارى داخل سيناء ومدينة الإسماعليه ، منها المرحلة الأولى من طريق الإسماعليه العوجة حيث تم تطوير وتوسعه الطريق فى المسافه من عرضى 1وحتى مصنع أسمنت العريش كمرحله أولى لخدمه حركة النقل والتجارة بوسط سيناء ليصبح طريق مزدوج بطول 156 كيلو متر وبعرض 12.6 كم بواقع 2 حاره مروريه لكل إتجاة بالاضافه الى جزيرة وسطى بعرض متغير .

كما تم انشاء طريق تحيا مصر بطول 4.5 كيلو متر لربط أنفاق شمال الاسماعلية بطريق الاسماعلية بورسعيد وذلك لتفادى زيادة الكثافات المرورية المتوقعه على الطريق الدائرى بالإسماعلية بعد إفتتاح الأنفاق ولتيسير الحركة المروريه بمدينة الإسماعلية وخلق تقاطعات حره بالطرق للحد من الحوادث تم إنشاء 8 كبارى بمدينه الإسماعلية منها كوبرى تحيا مصر لربط طريق تحيا مصر بطريق الإسماعلية بورسعيد بتقاطع حر والكوبرى بطول 300 متر وعرض 20 متر لجسم الكوبرى ويشمل 3 حارة مرورية بالإضافه إلى إنشاء دوائر مرور بإجمالى اطوال 900 متر ولتنمية السياحه الداخلية وخلق متنفس حضارى جديد لأبناء المدينة تم إنشاء كورنيش التمساح الجديد ويشمل طريق الجيش وهايبر ماركت ومحلات تجارية ويمتد طريق الجيش بطول 2.4 كم فى الجزء الغربى من بحيرة التمساح كمحور تبادلى لطريق البلاجات كما يعتبر ممشى سياحى وترفيهى للسياحة الداخلية بالإضافه إلى طريق خدمه بواقع 2 حارة مروريه وجزيرة وسطى وأرصفه مشاه وممشى سياحى يشمل على أعمال هاندريل ومسار درجات 6 حارة ومسارات مشاه وأكشاك خشبيه وأعمدة إنارة ديكوريه ومقاعد رخام ، كما تم انشاء مول تجارى على مساحه 7000 م2 بهدف إنشاء كيان إستثمارى جديد بمدينة الإسماعلية والذى يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس بإنشاء 100 مول تجارى بمختلف محافظات الجمهورية .

بالإضافه إلى سوق السمك الجديد بطريق البلاجات الذى تم انشاه بهدف إقامه سوق حضارى لتجارة الأسماك والتغلب على مشكله المحلات العشوائية لبيع الاسماك أسوه باسواق الأسماك العالمية والمشروع على مساحة 12350 م2 بما يعادل 3 فدان ويشمل على سوق السمك بمنتصف المبنى ومطاعم ومحلات بيع وطهى ومصنع للثلج والفوم ومصنع لفرم المخلفات وتحويلها إلى أعلاف .

وإنشاء كباري لخدمة الحركة المرورية وإنشاء 2 كوبرى أعلى مزلقان سكة حديد نفيشة بالإضافة إلى عدد من كبارى الدوران للخلف بطريق الإسماعلية و تصميم وإنشاء عدد 3 كوبرى عائم لتيسير عبور قناة السويس .

الرئيس يفتتح المشروعات عبر الفيديو كونفرانس وإطلاق أسماء الشهداء على كباري قناه السويس عرفانا بتضحياتهم

وعبر شبكه الفيديو كونفرانس قام الرئيس بإعطاء إشارة البدء لإفتتاح المرحلة الأولى من طريق الإسماعلية العوجه وطريق تحيا مصر وعدد 4 كوبرى دوران للخلف لربط طريقى أم كلثوم ومحمد على بالإسماعلية وكوبرى الجيش وكبارى مزلقان نفيشة أعلى سكك حديد الإسماعلية ومحطة ترشيح المياه بالإسماعلية الجديده ، وإستكمالا لمنظومة الكباري العائمة التي تعملُ بتقنية عالية الدقة ، و تنتشر على طول المجري الملاحي للقناة تم افتتاح وتشغيلُ كوبري الشهيد اللواء طه زكي العائم بسرابيوم ، لربط منطقةِ غربِ قناةِ السويس جنوبَ مدينة الإسماعيلية بسيناء بإجمالي أطوال بلغت 357.5 مترا كما تم إنشاء وافتتاح كوبري الشهيد الرائد أحمد عمر شبراوي العائم بمنطقة الشط الذي يربط مدينة السويس غربا بجنوب سيناء شرقا بإجمالي أطوال بلع 299 مترا ، حيث قامت اسره الشهيدين بإزاحه الستار وافتتاح الكبارى العائمه لتدخل الخدمة وتساهم فى ربط سيناء بباقى أنحاء الوطن وتسهل حركة المرور من الشرق إلى الغرب والعكس حيث تتمثل أهميتها فى التكامل مع مرفق المعديات والأنفاق التي تم تنفيذها أسفل قناة السويس .

الرئيس يتفقد المشروعات الجديدة ويعبر من الشرق إلى الغرب عبر أنفاق تحيا مصر شمال الإسماعلية

وقام الرئيس السيسى يرافقه عدد من شباب الجامعات بتفقد وإفتتاح نادى النرجس بمدينة الاسماعلية الجديدة حيث إستمع

إلى شرح على ماكيت المشروع من اللواء اح / شفيع متولى مدير إدارة المشروعات تضمن مكونات المشروعات الذى يعد مجتمعاً عمرانياً وحضارياً متكاملاً .

وقام الرئيس السيسى بتفقد مدينة الإسماعلية الجديدة التى تُراعي جميع المستويات وتحتوي على كافة سبل الراحة والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، الترفيهية والرياضية، وتضم مدارس يابانية ، وتتميز بمساجدَ وكنائس بنيت على نمطٍ فريد، ومول تجاري كبير بالإضافة إلى أرقى الفنادق والمنتجعات السياحية .

كما قام بالمرور على المنطقة الترفيهية والأمنيه لأنفاق تحيا مصر بشمال الاسماعلية وازاحه الستار عن اللوحة التذكاريه للمشروع الذى يعد إنجازاً تاريخياً فى زمن قياسى وبمثابه عبور لمستقبل أفضل لسيناء الحبيبة ، وحرص الرئيس على التقاط صورة تذكاريه مع العاملين بالمشروع والسفراء والوزراء وقام الرئيس بالعبور من الشرق إلى الغرب عبر الانفاق إيذانا بافتتاحها ودخولها الخدمة لتفتح آفاقا جديدة من التنمية والإستثمار ، كما قام الرئيس بالمرور على طريق وكوبرى تحيا مصر وكوبرى أعلى ترعة الإسماعلية وتفقد منطقه كورنيش بحيرة التمساح .

كما قام الرئيس بازاحه الستار وإفتتاح نادى واحه 6 أغسطس بعد تطويره ورفع كفاءته ليضاهي أرقى مستويات الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر لخدمه العاملين بهيئه قناه السويس وأهالى الاسماعلية .

حضر الإفتتاح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسيه وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، والملحقين العسكريين وشيوخ وعواقل سيناء والعاملين بالمشروعات من الشركات المدنية.