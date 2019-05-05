انت الان تتابع رئيس البنك الدولي: نثق في رؤية القيادة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالبس: "إننا أصبحنا نثق في قدرة الاقتصاد المصري والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في مصر، والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى". وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش تفقده مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، والمقامة بقرية بنبان غرب النيل بأسوان: "سنعمل حاليا على الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لزيادة دور القطاع الخاص، في تحقيق تغييرات اقتصادية واجتماعية للأفضل في دول القارة، اعتمادا على التجربة المصرية فى هذا الإطار لخلق بيئة استثمارية واضحة".
وأشار "مالبس" إلى التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى والتى نتج عنها تنفيذ أكبر مشروع من نوعه في العالم للطاقة الشمسية، وهو نموذج يحتذى به عالميا في الدراسة الجيدة للمخاطر، وتوفير فرص العمل، وتوفير الطاقة، والاستدامة. وأضاف أنه منذ 4 سنوات بدأت 20 شركة في تنفيذ هذا المشروع الطموح، والآن هذا المشروع
وأشار "مالبس" إلى التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى والتى نتج عنها تنفيذ أكبر مشروع من نوعه في العالم للطاقة الشمسية، وهو نموذج يحتذى به عالميا في الدراسة الجيدة للمخاطر، وتوفير فرص العمل، وتوفير الطاقة، والاستدامة.
وأضاف أنه منذ 4 سنوات بدأت 20 شركة في تنفيذ هذا المشروع الطموح، والآن هذا المشروع يوازي 20% من مساحة واشنطن، وهذا يؤكد ثقتنا في القيادة المصرية، وقدرتها على النجاح الاقتصادى وتعبئة الموارد لتحقيق التقدم، ما يفتح الشهية لمزيد من التعاون، حيث تم استخدام نموذج تمويل رائع، يمكن تطبيقه في كل القطاعات الاقتصادية.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي هي عنصر أساسي لإنجاح السياسات التنموية في مصر وإفريقيا.
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