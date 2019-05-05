انت الان تتابع وزير التعليم يصدر قرارا بشأن تراخيص المدارس دولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طارق شوقي وزير التعليم
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، اليوم الأحد، على قبول طلبات للترخيص بشأن إنشاء مدارس ذات طبيعة خاصة، أو استحداث أقسام في المدارس الخاصة، القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الأمريكية) وذلك بشكل مؤقت. وفي ذات السياق صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه سوف يتم العمل بهذا القرار، لحين الانتهاء من وضع ضوابط جديدة، لتنظيم العمل خلال تدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.
ويوم الخميس الماضي، صرح شوقي بأن نظام التعليم الجديد مطبق على 3.2 مليون طفل، موجها رسائل خاصة للطلاب وأولياء الأمور، عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، ردا على حملات التشهير والتضليل والتشكيك المتواصلة والهجوم الشرس والمحاولات المستميتة من البعض لإجهاض أي محاولات صادقة للنهوض بالتعليم، مؤكدا أن الدولة أولت
ويوم الخميس الماضي، صرح شوقي بأن نظام التعليم الجديد مطبق على 3.2 مليون طفل، موجها رسائل خاصة للطلاب وأولياء الأمور، عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، ردا على حملات التشهير والتضليل والتشكيك المتواصلة والهجوم الشرس والمحاولات المستميتة من البعض لإجهاض أي محاولات صادقة للنهوض بالتعليم، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بقضية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم.
وأضاف شوقي: "يبدو أن هذه الأهداف القومية اصطدمت بمصالح عميقة وبيروقراطية مترسخة وخوف تاريخي من أي تغيير (حتى لو كان إلى الأفضل) وقد مارس أعداء التطوير -من ذوي المصالح- كل الحيل والأساليب للتضليل وتشويه كل جهد وكل فرد يعمل في هذا الملف وللأسف فإن أعداء التغيير يتواجدون في كل ركن بما في ذلك بعض المحسوبين على الوزارة نفسها". (التفاصيل)
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