انت الان تتابع عمليات مجانية بمعهد القلب في شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مخرضى القلب+أرشيفية
عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا بمديري المستشفيات بالمحافظة لبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تجتهد قدر المستطاع لتلبية طلبات المستشفيات سواء على مستوى تغطية الاحتياجات من الأدوات والأجهزة أو القوى البشرية بتوفير الأطباء والأخصائيين والإداريين، مؤكدًا أهمية تواجد الأطباء والأخصائيين فى أماكن عملهم بالمستشفيات وكذلك الطبيب النوبتجي لضمان تحقيق أعلى مستوى للخدمة الصحية وتلبية احتياجات وإسعاف المواطنين على الوجه الأكمل.
وأضاف المحافظ، أن الجيزة لديها مستشفيات جيدة، ولكننا في حاجة إلى خلق نظام قوي متكامل للتعامل مع المرضى واتخاذ القرار السريع واستيعاب المريض وحسن المعاملة والتواصل الجيد مع ذويه، مؤكدا أهمية تولي رعاية خاصة بالطوارئ والعناية المركزة والحضانات وهو ما ينعكس بشكل جيد علي المستشفي. وأشاد راشد بالمبادرة التى
وأضاف المحافظ، أن الجيزة لديها مستشفيات جيدة، ولكننا في حاجة إلى خلق نظام قوي متكامل للتعامل مع المرضى واتخاذ القرار السريع واستيعاب المريض وحسن المعاملة والتواصل الجيد مع ذويه، مؤكدا أهمية تولي رعاية خاصة بالطوارئ والعناية المركزة والحضانات وهو ما ينعكس بشكل جيد علي المستشفي.
وأشاد راشد بالمبادرة التى أطلقها أطباء معهد القلب بالعجوزة بإجراء عمليات مجانية بدون مقابل مادي، وذلك يوم الجمعة على مدار شهر رمضان.
ولفت إلى ضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية لمريض الطوارئ واحتوائه وطمأنة ذويه، مؤكدًا أنه سيتم عمل لقاء دورى مع جميع مديري المستشفيات بالمحافظة لمتابعة سير عمل المنظومة الصحية ومتابعة أي تداعيات خاصة تطرأ عليها ومواجهة أي معوقات تواجه القائمين على المنظومة الصحية بما يساهم في خلق نموذج جيد في القطاع الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات مجانية بمعهد القلب في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.