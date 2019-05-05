عمليات مجانية بمعهد القلب في شهر رمضان

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مخرضى القلب+أرشيفية

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا بمديري المستشفيات بالمحافظة لبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تجتهد قدر المستطاع لتلبية طلبات المستشفيات سواء على مستوى تغطية الاحتياجات من الأدوات والأجهزة أو القوى البشرية بتوفير الأطباء والأخصائيين والإداريين، مؤكدًا أهمية تواجد الأطباء والأخصائيين فى أماكن عملهم بالمستشفيات وكذلك الطبيب النوبتجي لضمان تحقيق أعلى مستوى للخدمة الصحية وتلبية احتياجات وإسعاف المواطنين على الوجه الأكمل.

وأضاف المحافظ، أن الجيزة لديها مستشفيات جيدة، ولكننا في حاجة إلى خلق نظام قوي متكامل للتعامل مع المرضى واتخاذ القرار السريع واستيعاب المريض وحسن المعاملة والتواصل الجيد مع ذويه، مؤكدا أهمية تولي رعاية خاصة بالطوارئ والعناية المركزة والحضانات وهو ما ينعكس بشكل جيد علي المستشفي. وأشاد راشد بالمبادرة التى

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