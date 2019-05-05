انت الان تتابع «اقتصادية النواب» توافق على موازنة مركز إعداد القادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع الموازنة العامة لمركز إعداد القادة وإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك للسنة المالية 2019 - 2020، لافتة إلى ضرورة فتح قنوات اتصال بين وزير قطاع الأعمال العام ومركز إعداد القادة ودراسة المراكز التدريبية التابعة للشركات، وعلاقاتها مع المركز ومدى جدوى استمرار تلك المراكز، والعمل على فتح أفق جديدة في مجال التدريب بالمركز سواء كان مهني أو إداري.

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وأضافت اللجنة، أن ذلك في إطار العمل على رفع خطة التطوير والكفاءة مع التوصية بعمل برامج تدريبية إجبارية، على أن تكون نتيجة تلك البرامج مؤثرة على المتدرب من الناحية الوظيفية وتقييم البرامج التدريبية على أرض الواقع، ومدى الاستفادة منها ومردودها على الشركات والأفراد.من جانبه، أكد محمد طه عبد الهادي المدير