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شيخ الأزهر ينعى وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي وافته المنية، الأحد، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وأعرب الأزهر الشريف، عن تقديره البالغ لدور الراحل في خدمة مصر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف لن ينسى للفقيد اسهاماته الكبيرة في أنشطة بيت الزكاة والصدقات المصري.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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