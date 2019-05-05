شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي» يهدي جامعة ليفربول إصدارات في مجال الفكر الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، جامعة ليفربول البريطانية، مجموعة من الإصدارات المتخصصة في مجال الفكر الإسلامي، وذلك على هامش زيارته للعاصمة البريطانية لندن.

وأكد الفقي، في تصريح صحفي اليوم، أهمية نشر الفكر الإسلامي المستنير، ومواجهة التطرف والإرهاب الذي يسيء إلى الإسلام، لافتاً إلى ضرورة تشجيع حوار الثقافات المبني على المعرفة، والاحترام المتبادل، والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية.

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ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى الاهتمام الذي توليه المكتبة، في نشر الأعمال الفكرية المهمة، التي تعزز الوسطية والعقلانية.

من جانبه، قال الدكتور يزيد سعيد، أستاذ الدراسات الإسلامية، وممثل رئيس جامعة «ليفربول هوب»، إن الجامعة تعتبر هذا الإهداء خطوة مهمة على طريق التعاون، مع مكتبة الإسكندرية، مشيراً إلى أن الدراسات الإسلامية لا تجد مساحة من الاهتمام في العديد من الجامعات، خاصة شمال بريطانيا.

يشار إلى ان الدكتور مصطفى الفقي كان قد ألقى محاضرة بجامعة ليفربول هوب في مارس من العام الماضي، بدعوة من رئيس الجامعة، البروفيسور جيرارد بيلي، الذي أعرب وعدد من كبار الأساتذة عن مساعي الجامعة لإنشاء قسم خاص في مكتبة الجامعة للدراسات الإسلامية.