شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتيرا البابا ينولان درجة القمصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمت بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اليوم الأحد، رسامة القس أمونيوس عادل والقس أنجيلوس إسحق، الكاهنين بالإيبارشية وسكرتيري البابا تواضروس الثاني، في رتبة القمصية، وكذلك سيامة اثنين من الشمامسة في درجة الدياكونية.

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جاء ذلك خلال قداس «الأحد الجديد» الذي أقيم صباح اليوم بكنيسة القديس مارمرقس بكرمة دمنهور، والذي تولى خدمته مطران الإيبارشية نيافة الأنبا باخوميوس، وعقب صلاة الصلح تمم نيافته رسامة القس أمونيوس عادل قمصًا على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالعشرة آلاف، والقس أنجيلوس أسحق قمصًا على مذبح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور.

وكذلك تمت سيامة الشماس لويس غالي دياكون باسم بولس والشماس رفعت عرندس دياكون باسم بطرس لخدمة كنيسة مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور.

وقد أثنى نيافته أثناء عظة القداس على خدمة وعمل القمصين الجديدين، سواء في كنيستيهما اللتين يخدمان بهما بالإيبارشية أو في خدمتهما الحالية في سكرتارية قداسة البابا.

سكرتيرا قداسة البابا ينولان درجة القمصية