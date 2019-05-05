شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الإعلاميين والصحفيين بمناسبة حلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للإعلاميين والصحفيين، بمناسبة حُلول شهر رمضان المُعظم. وجاء في نص البرقية: «مع حُلول شهر رمضان المُعظم، يُسعدني أن أتوجه إليكم بتهنئة خاصة بهذه المناسبة الغالية، مُتمنياً من الله عز وجل أن يُعيدها عليكم وعلى شعب مصر بالخير والأمن والرخاء.. وانتهز الفرصة، لأعرب عن تقديري وفريق الحكومة، لدوركم في إبراز الخطوات الإيجابية التي تجري في مختلف ربوع الوطن، تتسلحون بأدوات المهنية والحياد، وتسهمون في جهود مواجهة حرب الشائعات التي تتعرض لها بلادنا، وتشاركوننا العمل بضمير مخلص، وطاقة أمل لا تخبو». أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.

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