14 مصابا في انقلاب ميكروباص بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أصيب 14 شخصا فى سيارة انقلاب ميكروباص بمركز البدرشين. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق أبو رجوان بوقوع حادث مروري. انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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