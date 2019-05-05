محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف يحيى حسن حسن فايد بتسيير أعمال رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة. وقالت محافظة الجيزة في بيان لها، اليوم الأحد، إن المحافظ أصدر قرارًا ثانيًا بتكليف طارق عبد السلام عبد الشافي؛ للعمل مشرفًا على المشروعات القومية بالمحافظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "راشد" يُصدر قرارين بشأن الجهاز التنفيذي والمشروعات القومية بـ"الجيزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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