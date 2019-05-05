"لافتة وبلالين وورد".. كيف استقبل مستشفى دار الشفاء "شريف مدكور"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استقبل مستشفى دار الشفاء، الإعلامي شريف مدكور، أمس السبت؛ لبدء رحلة علاجه عقب تأكد إصابته بورم في القولون.

ومن المقرر أن يخضع "مدكور" لعملية استئصال ورم بمقدار 3 سم في اليوم الثاني من شهر رمضان المقبل، وسيظل محجوزًا داخل المستشفى لمدة 10 أيام.

واستقبل العاملون بمستشفى دار الشفاء، شريف مدكور، بالورد، وتعليق "بلالين" ولافتة أمام الغرفة التي تم حجزه فيها، وكتبوا عليها "كلنا معاك يا شريف".

ولقى الإعلامي شريف مدكور؛ تضامنًا واسعًا، كما تلقى الكثير من رسائل الدعم من قبل الإعلاميين والفنانين، بعد إعلان إصابته بالمرض.