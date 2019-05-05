محافظ القاهرة: خسائر النقل العام كبيرة.. وإعادة الهيكلة "ضرورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن منظومة النقل العام بالمحافظة في حاجة لإعادة نظر، وبها العديد من الإشكاليات، مؤكدًا تحقيق الهيئة خسائر مادية كبيرة كما أنه يتم العمل حاليًا على وضع خطة ورؤية للنهوض بقطاع النقل العام وتطوير الهيئة.

وأضاف عبدالعال، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020، لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أن رؤية تطوير الهيئة تعتمد على تعظيم الموارد خاصة من الجراجات غير المستغلة ومساحتها الكبيرة: "مساحات الجراجات للنقل العام كبيرة ومساحتها غير مستغلة، وتوجد اقتراحات ببيع أجزاء منها وضم أخرى لتعظيم الموارد".

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وأشار محافظ القاهرة، إلى أن بنود الإعلانات في الهيئة في حاجة إلى إعادة النظر، خاصة أنها ضعيفة جدًا، مضيفًا أن الأمر متعلق أيضًا بالعمالة الكبيرة غير المستغلة، مع وجود عجز في بعض التخصصات المطلوبة بالهيئة، متابعًا: "بروح أي جراج من جراجات الهيئة فيه من 200 لـ300 موظف لحاجات منعرفش عنها حاجة، والهيئة بها عمالة كثيرة للغاية تتجاوز 29 ألف موظف في الوقت الذي يوجد بها عجز سائقين وهذا غير مقبول".

وأكد عبدالعال، أن رؤية المحافظة تتضمن الاستفادة من هذه العمالة: "ونقول لمن لم يتجاوب مع ذلك: اتفضل على جنب" مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالكهرباء بدلًا من الوقود توفيرًا للنفقات، وغيرها من الرؤى التي من شأنها التغلب على الإشكاليات قائلا: "نستهدف أن تكون هيئة النقل العام غير معتمدة على الدولة وإيراداتها تغطي مصروفاتها وتحقق أرباحًا".

وقال النائب أحمد السجينيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم تخصيص عدد من الجلسات لدراسة رؤية محافظة القاهرة بشأن هيئة النقل العام، وآليات التطوير وإعادة الهيئة خاصة أنه لم يعد مقبولًا الصمت على الخسائر الكبيرة التي تتحقق في هذا القطاع.