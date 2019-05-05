بـ9 جنيهات.. الحكومة تستورد 250 ألف طن أرز صيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الحكومة استوردت 250 ألف طن أرز من الصين بجودة عالية، بعد إجراء الاختبارات اللازمة عليه لضمان توافقه مع السوق والمستهلك المصري، مشيرًا إلى أن سعره بالسوق 9 جنيهات بدون دعم.

وأضاف منصور، في كلمته باللجنة الاقتصادية، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد سمير، إن الحكومة كثفت تحركاتها استعدادًا لشهر رمضان الكريم، من خلال مخزون استراتيجي يكفي لـ6 أشهر من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والأرز والدواجن والفول، وضخها بأسعار في متناول المستهلك وهو ما ساعد على ضبط السوق ومنع أي أزمات.

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وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن 97% من حصة مصر من المياه والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب، تأتي من خارج حدودها، من بينها 44 مليار متر مكعب يتم استهلاكه في الزراعة، وبالتالي هناك حاجة ملحة لإعادة النظر مرة أخرى في استراتيجية الأمن الغذائي.

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، على مشروع الموازنة العامة لمركز إعداد القادة وإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام وذلك للسنة المالية 2019 /2020.

وبلغت جملة الاستخدامات في موازنة المركز نحو 18 مليون و712 ألف جنيه تضمنت أجور وتعويضات العاملين بمبلغ 13 مليون و917 ألف جنيه وشراء سلع وخدمات بنحو 2 مليون و750 ألف جنيه واستثمارات بنحو 2 مليون جنيه.