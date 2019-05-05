"محلية البرلمان" توصي بإعادة هيكلة هيئة النقل العام بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، للسنة المالية 2019/2020، وأكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ توصيتها السابقة بإعادة هيكلة وتطوير الهيئة.

ووفقا لمشروع الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليار و52 مليون و286 ألف جنيه، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية مليار و872 مليون و100 ألف، ليكون إجمالي الموازنة 4 مليار و924 مليون و386 ألف.

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم وضع خطة مؤخرًا للنهوض بالهيئة وتطويرها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، والمحافظ يتابعها يوميًا مع الهيئة، موضحًا أن الخطة ترتكز على 3 محاور، تتمثل في استغلال أصولها غير المستغلة والاستفادة منها، وتوسيع الإعلانات، وضرورة تحريك التعريفة لأنه أقل بكثير من التكلفة الحقيقية.

وأشار إلى أن الهيئة، لديها 3 آلاف أتوبيس، و350 خط، و156 محطة نهائية، و24 جراج، وتنقل يوميًا مليون ونصف مليون راكب، ونطاقها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصرف نصف مليار جنيه شهريًا سولار، وتحديدًا 480 مليون جنيه، مؤكدا أنه خلال السنة القادمة ستظهر نتائج خطة التطوير.

Advertisements

وأكد رئيس النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة حققت العام الحالي مليار و43 مليون إيرادات، وهذه الإيرادات تتحقق لأول مرة مع تعريفة لا تمثل القيمة الحقيقية للتكاليف، والهيئة وضعت خطة تستهدف تحقيق 2 مليار جنيه إيرادات، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول والتوسع فى الإعلانات، وبدأت الهيئة في ذلك، ولابد من تحريك التعريفة.

وتحدث رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن تسلسل خسائر الهيئة الفعلية خلال السنوات الماضية من عام 2014 حتى الآن، مؤكدًا "كانت تبلغ 311 مليون في عام 2013/2014، وظلت تنخفض حتى وصلت 42 مليون جنيه فى عام 2017/2018".

ولفت إلى أن الهيئة لديها 30 ألف عامل، ولكن لديها عجز فى مهن معينة تشترط ممارستها تمتع العامل بصحة جيدة وأن يكون فى سن معين، وأبرزها "السائقين، والبحارة فى النقل النهري".

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستحدد موعد لاحق لجلسات مخصصة لمناقشة خطة تطوير الهيئات، ومنها هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وهيئتى النظافة والتجميل فى القاهرة والجيزة، وستخصص لعرض كامل وتفصيلى فيما يخص التطوير المؤسسى وإعادة الهيكلة.

وعنف "السجيني"، خلال الاجتماع ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسبب مغادرته الاجتماع بدون إذن، وانفعل "السجينى"، قائلا: "آن الآوان للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يدار بشكل غير الذى يدار به، وهناك مذكرة من أحد النواب أمام رئيس الوزراء، فيما يخص الموارد البشرية، ومتفهمين جدًا التكدس الموجود في الجهاز الإدارى للدولة، لكن لابد من وضع حلول لتلك المشكلة".​