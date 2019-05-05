"حرارة ثم انخفاض".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول 3 أيام في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة " الاثنين- الثلاثاء- الأربعاء".

وتستطلع دار الإفتاء مساء اليوم، هلال شهر رمضان، وذلك بعد أن أعلن معهد البحوث الفلكية أن الاثنين أول أيام رمضان.

وذكرت الهيئة، أنه من المقرر أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على والوجه البحري والقاهرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "21 - 13"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "28 - 16"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "36 - 23"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "38 - 21" وعلى شمال الصعيد ما بين "41 - 19"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 25".

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

الثلاثاء:

تنخفض درجات الحرارة مع بداية يوم الثلاثاء بشكل ملحوظ، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معادل على الوجة البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح شرق وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "23 - 18" والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "23 - 16"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "30 -18".

كما تتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "33 - 18" وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 25".

وعن الظواهر الجوية التي تظهر خلال طقس الثلاثاء، أكدت هيئة الأرصاد أن الجو سيكون غائم على أغلب المناطق مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية، بينما ستكون مثيرة للرمال على شمال وجنوب الصعيد.

الأربعاء:

يسود الأربعاء المقبل، انخفاض أخر في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معادل على الوجة البحري والقاهرة.

كما تنشط الرياح شرق وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر والمتوسط مما يؤدؤ إلى اطراب الملاحة البحرية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "22 - 13" والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "22 - 16"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "27 - 17".

كما تتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "28 - 18" وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "37 - 25".​